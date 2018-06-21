​Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Экзамен состоялся 6 июня, участие в нем принял 5051 ярославский выпускник. 49 из них смогли получить 100 баллов. Успешно сдали экзамен и набрали от 80 до 100 баллов 1638 человек. Не смогли преодолеть минимальный порог всего 0,2 процента участников.



Напомним, по итогам предыдущих ЕГЭ в этом году 14 человек в регионе уже сдали их на 100 баллов. Причем ярославский выпускник Георгий Голованов смог набрать 100 баллов сразу по двум предметам – информатике и профильной математике. Теперь 200-балльников стало больше: Михаил Клюкин сдал на 100 баллов русский язык и химию, а Семен Безъязычный и Никита Молотилов – математику и русский язык.



Таким образом, на 21 июня в Ярославской области 64 высших балла, которые набрали 60 выпускников, из них 4 человека – 200-балльники.



Для получения официальных результатов следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на ЕГЭ.



Дополнительно можно ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ на специальном сервисе http://check.ege.edu.ru/, а также на портале государственных услуг.