​Студенты Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П.А. Соловьева Андрей Андрющенко и Иван Кривденко стали победителями международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18». Ребята заняли второе место в конкурсе свободной робототехники «РобоФабрика» в номинации «Изделие».



Всего в международной олимпиаде попробовали свои силы более 20 тысяч студентов и молодых дипломированных специалистов. Наш регион представляли 76 человек. В финал, который проходил в Тюмени с 1 по 4 июня, вышли трое участников из Ярославской области.



Олимпиада «IT-Планета 2017/18» проводилась с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятие проходило при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в направлении «Молодые профессионалы». Учредителями конкурсов и спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры ИТ-рынка: 1С, «Huawei», «Oracle», «ГНУ/Линуксцентр» и СКБ «Контур».



Фото: группа IT-Планета ВКонтакте