​7 – 8 июля на территории спортивного центра «Ветрено» в Брейтовском районе пройдут соревнования «TYR Кубок чемпионов «Ветрено». Здесь состоятся заплывы на открытой воде в рамках Кубка чемпионов и Кубка России по плаванию в категории «Мастерс». Как отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова, подобного уровня и масштаба спортивное мероприятие организуется на территории Ярославской области впервые.



– Это спортивное мероприятие очень удачно дополняет событийный календарь Ярославии, – сказала Юлия Рыбакова. – Сегодня «Ветрено» становится центром активного отдыха, развивает инфраструктуру, разрабатывает новые проекты. Соревнования по плаванию на открытой воде могут стать серьезной точкой притяжения для туристов в самый отдаленный район области.



Соревнования организуют центр водного спорта «Ветрено» и федерация плавания «Мастерс» при поддержке департамента туризма области и администрации Брейтовского района. Оргкомитет возглавляет пятикратный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта, президент РОО «Профессиональная лига плавания» Евгений Безрученко.



Программа соревнований будет включать заплывы на 1000, 1852, 3000 и 12 тысяч метров. Маршруты пройдут по Рыбинскому водохранилищу и реке Сити. Для зрителей будут организованы спортивные, музыкальные, развлекательные мероприятия. Для любителей активного отдыха организаторы предусмотрели веселые старты в виде заплывов на 50 и 100 метров вольным стилем.



– На сегодняшний день на соревнования зарегистрировались 80 участников, всего мы ожидаем более 100 спортсменов, – говорит директор центра водного спорта Дмитрий Радченко. – С 2019 года это событие планируется включить в ежегодный календарь соревнований федерации плавания «Мастерс».



Справка



Кубок чемпионов, всероссийская серия соревнований по плаванию, плаванию на открытой воде и лыжным гонкам, проводится с 2014 года. За 5 лет в соревнованиях приняли участие более 8000 человек.



У истоков создания Кубка чемпионов стоят два российских чемпиона мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко и Владимир Дятчин, а также олимпийская чемпионка Лариса Ильченко.