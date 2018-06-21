​Итоги работы по предотвращению и пресечению правонарушений в области добычи и сохранения биоресурсов в период нереста подвели 21 июня на заседании рыбохозяйственного совета.



С 15 апреля по 15 июня на водоемах Ярославской области были установлены запрет на промышленное рыболовство и ограничения на любительское. В связи с нерестом в этот период проводилось усиленное патрулирование водоемов, прибрежных территорий, автомобильных дорог и рынков. Было привлечено около 390 сотрудников уполномоченных органов, 53 плавательных средства, 140 автомашин.



Совместно с УМВД и рыбоохраной за два месяца пресечено 557 фактов незаконной добычи рыбы и возбуждено 63 уголовных дела. Сотрудники рыбоохраны с начала нереста провели 223 контрольно-надзорных мероприятия и выявили 343 нарушения. Изъято 103 запрещенных орудия лова и 291 килограмм рыбы. УМВД России по Ярославской области в период нереста провело 1062 рейда, выявило 278 фактов незаконной добычи рыбы. Возбуждено 63 уголовных дела, пресечено 214 административных правонарушений.



– Новая межведомственная система взаимодействия, созданная нами в регионе, позволила повысить в период нереста эффективность работы по сохранению биоресурсов в разы, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В два раза возросла интенсивность проведения рейдовых мероприятий инспекторами регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, а объем составленных административных протоколов увеличился в десятки раз. В муниципальных районах в три раза возросла активность административных комиссий по проведению рейдов, направленных на пресечение незаконной торговли и транспортировки рыбы в период нереста.



С начала нерестового периода административные комиссии муниципальных районов провели 264 рейдовых мероприятия, в ходе которых составлено 74 протокола. Кроме того, в регионе были успешно проведены мероприятия по усилению охраны рыбопромысловых участков, мест нерестилищ, а также по очистке береговой зоны водоемов от незаконно установленных сетей.



Также на заседании отметили, что в этом году – Году волонтера – значительно выросло количество акций по очистке водоемов от обрывков сетей и мусора в регионе. Это стало важным результатом профилактической работы с населением по формированию активной позиции в направлении сохранения в целом экосистемы нашего региона.