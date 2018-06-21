​Компания «Хартия» подписала договор с рыбинским предприятием «Завод дорожных машин» на поставку первого компактора твердых коммунальных отходов. Компактор UM-25 «Бурлак» будет работать на мусорном полигоне в Тульской области.



– Договоренность о сотрудничестве регионального оператора с предприятием заключена в рамках Петербургского международного экономического форума в мае этого года, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Сегодня ряд ярославских предприятий готов предлагать свои технологии для решения значимых экологических вопросов. Эти технологии востребованы рынком, что открывает для наших производителей новую нишу и новые возможности.



Использование компактора на полигонах позволяет сжимать мусор как можно сильнее, максимально вытесняя из него воздух, и добиваться максимальной плотности отходов. А значит, уменьшить занимаемые полигоном площади. Это достигается особой конструкцией компактора. Разработка Завода дорожных машин оборудована тремя кулачковыми вальцами, обеспечивающими высокую степень уплотнения материалов. Такое расположение вальцов дает возможность увеличить ширину полосы обработки, улучшает устойчивость компактора и его проходимость. «Бурлак-25» также может комплектоваться отвалом, что позволяет ему выполнять и функции бульдозера для перемещения ТБО.



– Стоимость такого компактора – 10 миллионов рублей, масса – 26 тонн. Первая машина уже готовится к отгрузке, после чего мы ожидаем заказа на изготовление серии компакторов этой модели, – рассказал генеральный директор предприятия Павел Кузнецов.



Также на одном из мусорных полигонов Ярославской области компания «Хартия» проведет испытания новой разработки Завода дорожных машин – еще более тяжелого уплотнителя модели UM-38 весом около 39 тонн.