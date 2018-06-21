​21 июня представители финской публичной машиностроительной компании «Wärtsilä» и ООО «Вяртсиля Восток» посетили ряд предприятий Ярославской области. Визит состоялся в рамках пребывания в регионе делегации АО «Объединенная судостроительная корпорация».



В ходе визита представители финской и российской компаний посетили производственные площадки Тутаевского моторного завода и «Компании Дизель» и обсудили варианты сотрудничества с этими предприятиями.



– Президент России Владимир Путин поставил перед органами власти и госкорпорациями задачу импортозамещения, в том числе в судостроительной промышленности. Для российских и ярославских предприятий это открывает новые возможности, ведь производство значительной части оборудования, поставляемого сейчас по импорту, может быть ими освоено, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.



Представители «Wärtsilä» рассматривают в долгосрочной перспективе возможность частичной локализации своего производства в России. ТМЗ уже имеет опыт выпуска двигателей для речных судов, но их доля в общем количестве производимых двигателей на данный момент невелика.



Одним из преимуществ размещения производства в Тутаеве стали налоговые льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР.



Сотрудничество Ярославской области с холдингом «ОСК» началось с совместного заседания регионального совета по развитию производственной кооперации, который прошел в декабре прошлого года в рамках Ярославского инвестиционного форума. Уже в мае достигнутые договоренности были закреплены подписанием соглашения на Петербургском международном экономическом форуме. Также на форуме прошли переговоры руководства региона с топ-менеджментом АО «ОСК» о потенциальном взаимодействии компании «Wärtsilä» с ярославскими предприятиями.



Справка



«Wärtsilä» – финская публичная машиностроительная компания, которая производит машинное и прочее оборудование для электростанций, работающих на газе, нефти и другом сырье. «Wärtsilä» специализируется на производстве судовых энергетических установок, электростанций, винтовых механизмов, систем управления судном и другого оборудования. Компания насчитывает более 18 тысяч сотрудников, работающих в 160 представительствах в 70 странах. Основные рынки сбыта находятся в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Двигатели установлены на самые крупные круизные лайнеры, танкеры и контейнеровозы.