|21 июня глава региона Дмитрий Миронов посетил завод «Угличкабель» и поздравил его руководство и сотрудников с первым юбилеем. Предприятию на днях исполняется 10 лет.
– С момента своего открытия завод «Угличкабель» является одним из самых современных производств кабельной промышленности в России. И все это время он вносит весомый вклад в экономику области, сохраняет объемы производства, обеспечивает достойно оплачиваемыми рабочими местами более двухсот жителей Углича, – сказал в приветственной речи Дмитрий Миронов. – Продукция завода востребована в самых разных уголках нашей страны. Ее качество подтверждено как отечественными, так и зарубежными сертификатами. Особенно важно, что «Угличкабель» вносит существенный вклад в развитие социальной сферы Ярославской области. В прошлом году в консолидированный бюджет региона предприятие перечислило более 180 миллионов рублей, что в пять раз больше соответствующего показателя 2016 года.
Генеральный директор предприятия Дмитрий Брянцев поблагодарил губернатора за поздравление, а также за поддержку, которую Правительство региона оказывает угличскому производству.
– 12 лет назад на этом месте было ровное глиняное поле. Спустя год мы приступили к стройке. И ровно 10 лет назад наше предприятие выпустило свою первую продукцию, – сказал Дмитрий Брянцев. – Сегодня мы имеем передовое современное производство. Нам не стыдно за ту продукцию, которую мы производим. К тому же «Угличкабель» занимается решением важнейших задач, связанных с импортозамещением. Если лет 15 назад аналогичную продукцию в Россию ввозили из Франции, то сейчас ее производим мы, причем делаем это из наших отечественных материалов. Мы загружаем работой еще и российских производителей компонентов для производства кабелей.
Наиболее отличившимся сотрудникам глава региона вручил грамоты и благодарности губернатора области. Руководство завода также отметило лучших работников своими наградами.
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