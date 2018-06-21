​В Ярославле готовят к сдаче первый объект, который ремонтируется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это участок дороги на улице Златоустинской длиной 700 метров. Цена контракта составила порядка 7,8 миллиона рублей.



Улицу ремонтирует государственное предприятие «Ярдормост», которое выиграло аукцион на ремонт 14 дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля.



– Мы являемся техническим заказчиком данных работ и контролировали весь цикл производства, начиная от отбора инертных материалов, подписания актов скрытых работ и заканчивая лабораторными исследованиями образцов асфальта, – отметил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Роман Карасев. – Производили вырубки как выравнивающего, так и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По итогам лабораторных исследований мы получили положительное заключение: покрытие соответствует всем требованиям ГОСТа.



На объекте было проведено фрезерование, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, произведен демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня.



– Нам осталось укрепить обочины асфальтобетонной крошкой и песчано-гравийной смесью, установить дорожные знаки и нанести разметку, – рассказал генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – К разметке планируем приступить 23 июня.



Принимать объект комиссия с участием общественников будет через несколько дней.



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



Справка



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.