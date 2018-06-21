​Сегодня на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства депутаты муниципалитета Ярославля совместно с представителями общественности обсудили перспективы развития полигона «Скоково». Одним из основных вопросов для участников встречи стало обсуждение воздействия полигона на экологическую ситуацию в городе.



С подробным докладом выступил заместитель директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Михаил Сорокин. Он рассказал о нынешнем состоянии полигона и контроле состояния воздуха, почвы и грунтовых вод рядом с ним.



– Динамика показателей почвы и воздуха в период с 2006 по 2018 годы говорит о том, что загрязнения окружающей среды в результате функционирования полигона не происходит, – сообщил Михаил Сорокин. – Некоторые колебания загрязняющих веществ наблюдаются в грунтовых водах постоянно, при этом влияния полигона «Скоково» на протяжении последних лет не фиксируется. Ежегодно отчет по результатам мониторинга направляется в управление Росприроднадзора по Ярославской области.



Модернизация полигона «Скоково» в рамках разрабатываемой Правительством региона новой экологической политики и системы обращения с ТКО является одним из обязательных шагов. Более 213 миллионов рублей из средств межбюджетного трансферта Правительства Москвы, выделенных региону за временное размещение ТКО, будет направлено на закупку современной техники. Еще 109 миллионов планируется выделить на оснащение станции весового контроля, улучшение подъездных путей к рабочей карте полигона и ремонт очистных сооружений. 78 млн. рублей будут потрачены на организацию системы экологического мониторинга на территории Ярославской области.



Заместитель председателя муниципалитета Сергей Калинин считает, что через два года благодаря такому подходу «Скоково» будет во многом отвечать требованиям экологической безопасности.



– Сегодня Правительство области действует открыто, нам поступают ответы на все наши вопросы. Как член экспертной группы по вопросам контроля экологической безопасности на полигоне «Скоково» могу сказать, что администрация полигона учла все предложенные рекомендации, – отметил Сергей Калинин.



– То, что мы обсуждаем данный вопрос, говорит о важности проблемы, которую до сих пор решить не пытались, – сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. – И, я уверен, в рамках новой экологической политики, которая после разработки будет широко обсуждаться, наконец-то будет найдено комплексное решение по работе полигона и вопросам сохранения чистоты Волги.



Также на заседании обсудили вопросы перехода к единому региональному оператору по обращению с ТКО. Благодаря ему в Ярославле будут обустроены современные контейнерные площадки с раздельным сбором мусора, введена экологическая система транспортировки. В пример, заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин привел уже успешный опыт работы в Дзержинском районе Ярославля.