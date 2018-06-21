​Решение о выделении земли льготникам было принято на очередном заседании комиссии по вопросам бесплатного предоставления участков, находящихся в собственности региона. Расположены они в селе Семендяйка Переславского муниципального района и деревне Глебовское Ярославского муниципального района.



– Большинство из этих 16 участков будут предоставлены обманутым дольщикам, а также еще одной многочисленной категории граждан – выбывшим участникам программы по поддержке молодых семей, – сообщила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская.



На заседании комиссии сотрудники департамента строительства разъяснили обманутым дольщикам основные положения закона Ярославской области от 12.04.2017 №9-з «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены».



В настоящее время в регионе 320 земельных участков предоставлено гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, и 202 – молодым семьям, выбывшим из целевых программ. В целом в регионе предоставлено 3850 участков, из них 2694 – многодетным семьям.



С информацией о бесплатном предоставлении земельных участков можно ознакомиться на сайте департамента имущественных и земельных отношений: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.