|В Ярославле прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Ровно 77 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. Накануне поздно вечером сотни людей пришли к памятнику-мемориалу «Вечный огонь», чтобы почтить память не вернувшихся с той войны. В акции приняли участие около 400 ярославцев.
– С каждым годом все больше убеждаюсь, что подобные акции очень нужны людям, и интерес к ним только возрастает. Важно, что знать историю, понимать события тех лет особенно стремятся сегодня представители молодого поколения. Взрослые приводят детей и внуков, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков.
В этом году в рамках акции в ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» прошел также спектакль «Голоса войны». Его поставили на основе писем фронтовиков, стихотворений советских поэтов и песен военных лет.
Организаторами акции выступили ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», управление по молодежной политике мэрии города Ярославля и региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
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