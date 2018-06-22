​ЯрОблЕИРЦ и региональный Фонд капитального ремонта продолжает работу по повышению собираемости взносов за капремонт. При наличии задолженности собственникам недвижимости предлагается оформить рассрочку и погасить накопившийся долг частями.



– В соответствии с порядком, разработанным региональным оператором, рассрочка предоставляется по заявлению собственника сроком на 12 месяцев. На весь период предоставления рассрочки с должника не взимаются пени, то есть его долг не увеличивается, – разъяснил заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД ЯО Дмитрий Жевраков. – Заявление на предоставление рассрочки граждане могут оставить непосредственно в фонде. Мы рассматриваем все без исключения обращения и в большинстве случаев принимаем положительное решение.



Всего в настоящее время собственникам недвижимости направлено более 40 тысяч претензий с требованием погасить задолженность по оплате капитального ремонта. Заместитель генерального директора АО ЯрОблЕИРЦ по правовым вопросам Андрей Кошелев отмечает: среди граждан укоренился ряд неверных представлений об оплате капремонта.



– Первый миф, который по какой-то причине прочно укоренился в головах некоторых граждан, плата за капитальный ремонт носит добровольный характер. В действительности, это не так. Согласно Жилищному кодексу взносы на капитальный ремонт – обязанность собственников жилья, – пояснил Андрей Кошелев. – Второй миф – Верховный суд отменил обязанность платить за капитальный ремонт. Информация об этом «решении» обсуждается общественностью регулярно и носит характер народной байки. Не стоит обращать на это внимание, ведь все сказано в Жилищном кодексе. Ну и третье сомнение, которое высказывают наши граждане, связано с законностью собираемости платы ЯрОблЕИРЦ. Поясню: между Фондом капремонта и ЯрОблЕИРЦ заключен агентский договор, поэтому сбор, обработка платежей и взыскание задолженности по оплате входит в перечень оказываемых этой организацией услуг.



Как отмечают в ЯрОблЕИРЦ, работу с Фондом капитального ремонта по снижению задолженности по платежам они ведут уже более года. Специалисты расчетного центра и фонда капремонта в ежедневном режиме ведут просветительские и разъяснительные мероприятия среди населения. За прошедшее время достигнуты неплохие результаты – 88 процентов жителей области платят за капитальный ремонт вовремя и без задержек. В планах довести этот показатель до 93-95%.