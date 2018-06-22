​Вопросам профилактики коррупционной составляющей в жилищно-коммунальной сфере было посвящено заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Встречу с участием представителей силовых структур, региональных департаментов, депутатского корпуса провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– Прежде всего хотелось бы обратить внимание присутствующих на необходимость именно профилактической работы в этой сфере. От того, насколько грамотными будут принимаемые нами меры по недопущению коррупционной составляющей в разных направлениях, зависит успех нашей работы в целом, – сказал Андрей Шабалин. – И сегодня предлагаю обсудить, есть ли провалы или слабые места в этой работе, которые необходимо устранить.



Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников, региональный государственный контроль в сфере ценообразования, регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством проверок как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. В прошлом году департаментом было проведено больше 20 плановых проверок. В результате составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.



В зоне особого контроля – сфера капитального ремонта многоквартирных домов. Было отмечено, что реализация всех запланированных в этом направлении мероприятий производится в публичном режиме. Краткосрочные планы программы обнародуются. Все важные решения собственники помещений принимают сами на общих собраниях. Выбор подрядчиков для работ по капитальному ремонту проводится на конкурсной основе.



– Важнейшими составляющими при реализации антикоррупционной политики являются прозрачность проводимых процедур и устранение административных барьеров, – сказал Сергей Колесников. – Департамент внимательно следит, чтобы соблюдались публичность, открытость и прозрачность во всех подконтрольных сферах деятельности.



Кроме того, как особо подчеркнул Сергей Колесников, при реализации возложенных на департамент полномочий по противодействию возможным коррупционным проявлениям ведется активное сотрудничество с представителями предпринимательского сообщества, межотраслевого совета потребителей при губернаторе области, а также с уполномоченными органами государственной власти.



Отметили собравшиеся антикоррупционную работу в сфере ЖКХ в Тутаевском районе. Как рассказал заместитель главы администрации Константин Мельников, для исключения коррупционных проявлений на территории проводится экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов. Также осуществляется контроль за деятельностью управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Ежеквартально информация об их деятельности размещается в СМИ и на официальных сайтах организаций. Еженедельно организовано проведение прямых линий с главой района и его заместителем по вопросам, отнесенным к сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Количество рассмотренных обращений за первые пять месяцев этого года составило 245. В рамках региональной программы капремонта на 2018 год в план района включены строительно-монтажные работы на шести домах.



Собравшиеся отметили: эффективность антикоррупционной политики, кроме прочего, зависит и от степени вовлеченности в эту работу институтов гражданского общества. Вместе с тем, как было подчеркнуто, необходимо бороться не только с проявлениями коррупции, но и с причинами, ее стимулирующими.



В целях противодействия коррупции в регионе регулярно проводятся учебно-методические семинары для сотрудников органов местного самоуправления. В области кадровой политики и в отношении лиц, претендующих на должности муниципальной службы – директоров и специалистов, проводятся процедуры конкурсного отбора.



Также участники совещания обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления с территориальными органами федеральных структур при реализации мер по противодействию коррупции в Ярославской области.



Кроме того, на заседании выступила исполняющая обязанности начальника контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области Галина Успенская. Она сообщила о результатах работы инспекции при исполнении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.