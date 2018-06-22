​21 июня в Совете Федерации РФ состоялся круглый стол на тему «Опыт организации мероприятий в сфере экологического просвещения, в том числе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы». Участниками заседания стали члены Совета Федерации, представители Минобрнауки и Минприроды России, Росприроднадзора, Рослесхоза, представители органов исполнительной власти субъектов РФ, природоохранных и общественных организаций.



От Ярославской области в заседании приняли участие представители региональных департаментов образования и охраны окружающей среды и природопользования, а также глава Рыбинского муниципального района.



– В нашем регионе ведется активная работа по экологическому образованию, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Ежегодно мы проводим более 140 мероприятий экологической направленности: тематические экоуроки, интерактивные игровые программы, конкурсы, праздники, акции, в которых принимают участие более 32 тысяч детей и педагогов.



Работа в нашей области ведется по трем основным направлениям: учебно-исследовательская и проектная деятельность, экологическое просвещение и практическая природоохранная работа.



В 2017 году в регионе началась реализация исследовательского проекта «Дети – Волге: проектируем будущее». Его цель – изучение качества воды Волги в границах протекания по Ярославской области.



В апреле этого года состоялся областной детский экологический фестиваль, посвященный 100-летию юннатского движения в России. В 11-й раз был дан старт областному смотру-конкурсу на лучшее благоустройство и озеленение территорий «Наш любимый школьный двор». А результат другого традиционного конкурса – «Цвети, Земля» – клумбы, разбитые по проектам детей, уже сейчас можно увидеть в одном из скверов Ярославля.



В регионе функционирует 11 школьных лесничеств, в которых занимаются 350 детей. Ярославская область является активным участником общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета». В региональном этапе организованного им форума в этом году приняли участие 273 обучающихся из 35 наших образовательных организаций.



Активное участие наша область принимает и в проектах, инициированных Советом Федерации РФ. Так, у нас реализуется проект «Рыбинское море – территория эколят». Она рассчитана на 2018 – 2020 годы и задействует образовательные организации четырех поселений – Каменниковского, Судоверфского, Глебовского и Огарковскоого, расположенных на берегах Волги и Рыбинского водохранилища. Для ребят проводятся разнообразные природоохранные конкурсы, занятия, уроки, научно-практические конференции, краеведческие чтения, сбор макулатуры, батареек, лампочек, уборка берегов Рыбинского водохранилища, развивается исследовательская работа.



13 июня в поселке Каменники Рыбинского района состоялся муниципальный праздник «Рыбинское море – территория эколят».