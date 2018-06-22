​Углич и Мышкин представлены на IV Фестивале малых городов России, который проходит с 22 по 24 июня в Тобольске Тюменской области.



Тема фестиваля 2018 года – «Большие люди в малых городах». Каждый город-участник представит своего знаменитого горожанина на костюмированном шествии. Углич расскажет о выдающемся князе угличском, «последнем рыцаре Средневековья», брате Ивана III – Андрее Большом, а Мышкин – о русском предпринимателе, «водочном короле» России Петре Смирнове.



– В рамках фестиваля наши города представят свой опыт развития. Одним из его векторов является городской туризм – это быстрорастущий, перспективный и востребованный рынок, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Кроме того, развитие этого направления позволяет формировать качественную и комфортную городскую среду, на что сегодня есть запрос и со стороны жителей. Поэтому мы позиционируем нашу территорию как Гардарику, землю уникальных развивающихся городов, где комфортно жить и куда хочется приезжать.



Оба города Ярославской области примут активное участие в презентационной программе фестиваля. Трехдневное мероприятие включает творческие и гастрономические представления и мастер-классы от 13 малых городов.



На фестивале выступят лучшие танцоры, певцы и музыканты из малых городов. Вокальный ансамбль «Ковчег», который по праву считается одной из визитных карточек Углича, представит свой город в шествии, а Мышкин презентуют пять участников в костюмах мышей.



Кроме того, фестиваль включает деловую программу для глав малых городов. В 2018 году образовательная сессия будет посвящена созданию комфортных и современных общественных пространств в малых исторических городах. Презентация Мышкина будет посвящена новым возможностям, которые открываются благодаря победе во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



– В проект реконструкции историко-культурной территории, который победил на конкурсе, входят усадьба Чистова, площадь у пристани и мыс Памятного креста, – рассказала директор центра развития туризма Мышкина Светлана Чистякова. – После приведения в порядок она будет включена в туристическую программу. Новый объект представит туристам особенности жизни и культуру купеческого сословия. Он станет новым аттрактором культурно-познавательного туризма.



Справка



Фестиваль стартовал в Угличе в 2015 году, проводится по инициативе Ассоциации малых туристских городов (АМТГ) и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.



В 2017 году города ассоциации разработали линейку турпродуктов «Большое в малом», что станет основой туристических предложений в городах и событий под эгидой ассоциации. Президент АМТГ с 2017 года – глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин, а дирекция ассоциации расположена в Угличе.



В ассоциацию входят 13 малых древних городов: Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич. Города представляют 13 судеб государства российского. Через них прошел тысячелетний путь России: здесь ощущается трагизм междоусобных войн и Смутного времени, здесь можно увидеть взлеты архитектурного искусства, а главное – погрузиться в неповторимую атмосферу купеческого города XIX века. Отличительная особенность каждого из представленных в ассоциации городов – сохранившийся облик исторического центра. Часть памятников архитектуры в городах АМТГ включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.