​С 3 по 20 июля будут приниматься заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса Ярославской области. Финансовую поддержку предпринимателям окажет региональный департамент инвестиций и промышленности.



Субсидии направлены на возмещение части уже понесенных предпринимателями затрат на развитие своего бизнеса. В 2017 году департаментом было одобрено 28 заявок предпринимателей на получение субсидий на общую сумму около 9,5 миллиона рублей.



– Такие меры поддержки позволяют предпринимателям модернизировать производство, сохранять и увеличивать рабочие места. В этом году Правительство Ярославской области увеличило количество видов субсидий до трех, – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.



В 2018 году субсидии предоставляются на проценты по кредитам, взятым на развитие и модернизацию производства, на возмещение части затрат по техническому присоединению к инженерным сетям и источникам электроснабжения и на проведение энергоаудита и энергосберегающих мероприятий.



С административными регламентами по предоставлению субсидий можно ознакомиться на сайте департамента инвестиций и промышленности: http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Предпринимательство/2015/mery_podderjki.aspx. Контактные телефоны комитета поддержки предпринимательства: (4852) 40-01-27, 40-01-18, 40-01-44.