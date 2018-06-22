|Продолжается реконструкция стадиона «Шинник». На спортивной арене начались работы по строительству легкоатлетического ядра.
– Реконструкция будет завершена к концу августа, и уже в новом учебном году стадион станет базой для занятий профильных спортивных школ. Здесь также можно будет проводить соревнования городского, областного и даже всероссийского уровня, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
В рамках реконструкции планируется обустройство восьми беговых дорожек, будет построено несколько секторов для прыжков в длину и тройного прыжка, а также прыжков с шестом, в высоту. Появятся на «Шиннике» и сектора для толкания ядра, метания диска, молота и копья. Все спортивное оборудование, как и покрытие, которое появится на стадионе, имеет соответствующие международные сертификаты.
Напомним, первый этап проекта реконструкции, связанный с обустройством футбольного поля, уже завершен.
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