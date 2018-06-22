|Сегодня 50 волонтеров вместе с сотрудниками лесничества приняли участие в субботнике на особо охраняемой природной территории памятника природы – в парковом лесу «Высоковский бор». Мероприятие проводилось в рамках акции «Очистим лес от мусора».
– Эта акция очень важна и для экологического воспитания, и для сохранения лесных территорий, – отметил начальник отдела федерального государственного надзора департамента лесного хозяйства Ярославской области Александр Гулящих. – Ведь мусор в лесу не только отрицательно влияет на микроклимат, но и является серьезной угрозой возгорания.
К организованной департаментом лесного хозяйства акции в этом году активно подключаются волонтеры. Только с начала мая ими с лесных территорий вывезено более 500 кубометров мусора.
– Высоковский бор – это излюбленное место для прогулок с детьми, занятий спортом. Но выбирают бор и компании, предпочитающие провести свободное время на свежем воздухе и оставить мусор в лесу, – рассказал директор ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» Сергей Батьков. – Сегодня мы убирали мусор из леса в течение трех часов. Все очень довольны результатом, но расстроены поведением отдыхающих.
Организаторы акции «Очистим лес от мусора» провели уже 30 субботников на лесных территориях области. В результате ликвидированы несанкционированные свалки на площади более 200 гектаров. Природоохранная акция продлится до конца сентября. Желающие принять участие в генеральной уборке «зеленых легких» региона могут найти информацию о местах проведения субботников на сайте департамента лесного хозяйства Ярославской области.
В прошлом году силами сотрудников департамента, органов местного самоуправления и организаций с территорий лесного фонда было вывезено 2 тысячи кубометров мусора. В этом запланировано до конца лета убрать из лесов более 3 тысяч кубометров отходов.
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