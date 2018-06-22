|22 июня губернатор Дмитрий Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
Участники официальной делегации, в которую вошли председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, его заместители, представители городских властей, ветеранских и общественных организаций, возложили цветы и венки к памятнику-монументу «Вечный огонь». Здесь прозвучал гимн Российской Федерации. Торжественным маршем прошла рота почетного караула Ярославского территориального гарнизона.
Также памятные акции прошли в Ярославле накануне Дня памяти и скорби. 21 июня около 400 ярославцев присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Поздним вечером у Вечного огня в память о погибших были зажжены свечи.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:15
22 просмотров
2018.06.22 Ярославские ветераны встретились с участниками патриотической экспедиции «Факел Победы»2018.06.22 Более 500 кубометров мусора убрано с лесных территорий в рамках акции «Очистим лес от мусора»2018.06.22 На «Шиннике» началась реконструкция легкоатлетического ядра2018.06.22 Прием заявок на субсидии для предпринимателей будет открыт в июле2018.06.22 Углич и Мышкин принимают участие в IV Фестивале малых городов России в Тобольске