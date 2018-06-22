​22 июня в областной центр прибыла делегация патриотической акции «Факел Победы». В числе участников экспедиции – ветераны Вооруженных сил РФ, ветераны спорта, чемпионы и призеры Олимпийских игр Сергей Ольшанский, Владимир и Людмила Жигилий, Марина Кошевая, Нелли Ферябникова, Лариса Беркова. Акция организована межрегиональным общественным комитетом ветеранов «Герои Отечества».



Ранее экспедиция побывала в городах воинской славы Волоколамске, Можайске, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге и Туле. В Ярославле акция проходит под девизом «Ярославская область – Надежный Тыл Великой Победы».



В Правительстве области члены делегации встретились с представителями ветеранских и общественных организаций, среди которых представители «Российского Союза ветеранов», «Российской ассоциации Героев», участники войны в Афганистане и Чеченской республике.



– Наша встреча – это дань уважения Героям и участникам войны, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, всем тем неравнодушным людям, кто не покладая рук борется за то, чтобы память о Победе была жива в наших сердцах, – отметил первый заместитель директора департамента региональной безопасности Андрей Мамаев. – Патриотическое воспитание молодежи – это один из приоритетов государственной политики, об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.



В ходе торжественного мероприятия прошла церемония награждения кубками, грамотами и медалями за вклад в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне и в патриотическое воспитание молодежи.



– Сегодня, 22 июня, исполнилось 77 лет со дня начала страшной войны, в которой погибли миллионы людей. Старшему поколению надо обязательно передавать свой опыт – это одно из главных направлений нашей работы, – сказал председатель Наблюдательного совета Межрегионального Общественного комитета ветеранов «Герои Отечества» Виктор Исайченков. – Забывать об этом нельзя. Это память о наших отцах, матерях, прадедах, прабабушек. Дети должны помнить о подвиге, который совершили их предки.



Завтра, 23 июня, ветераны примут участие в торжественном митинге у мемориала «Вечный огонь» на площади Челюскинцев, который начнется в 12.30.



Справка



За время Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Ярославского края отправилось на поля сражений. Погибли свыше 200 тыс. человек. 227 ярославцев удостоены звания Героя Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы.