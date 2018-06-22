​Это самая протяженная улица города из числа объектов приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 2018 года. По контракту ремонт должны завершить к концу сентября.



К ремонту этой улицы подрядчик приступил в начале июня. Ее протяженность составляет 5,8 километра.



В рамках контракта подрядчик произведет замену бортового камня, выполнит устройство люков, уложит новое асфальтобетонное покрытие, нанесет разметку и установит новый светофорный объект.



– Сейчас работы ведутся с опережением графика. На достаточно большом отрезке уже уложили выравнивающий и верхний слой асфальта, заменили бордюрный камень, – рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Сорогин. – За ходом выполнения работ ведется и общественный контроль, и ежедневный контроль специалистов «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», и контроль самой подрядной организации «Ярдормост».



Как сообщил исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Виктор Макеев, на Магистральной уже делали вырубки верхнего слоя асфальтобетона.



– По результатам лабораторного исследования никаких замечаний к качеству нет, – заверил Виктор Макеев. – Общая стоимость ремонтных работ на улице Магистральная составляет 138 миллионов рублей.



На сегодняшний день из 23 объектов Ярославля, которые отремонтируют в этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», работы уже проводят на улицах Нефтяников, Чехова, Чкалова, Магистральная, Златоустинская, на Мышкинском проезде и Комсомольской площади.



Напомним, что ремонтом 14 дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах города занимается подрядная организация ГП «Ярдормост». К ремонту ещё 9 дорог в Заволжском и Дзержинском районах в ближайшее время приступит акционерное общество «Группа компаний «ЕКС». Первыми объектами Заволжского района станут улица Клубная, проспект Авиаторов и улица 1-я Шоссейная. Сейчас на этих объектах подготовительную работу проводят геодезисты.



Всего в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В прошлом году благодаря реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» доля дорог Ярославской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.