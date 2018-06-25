​Дорогие ярославцы!



Рождение 268 лет назад на Ярославской земле первого русского профессионального театра является значимой вехой в истории культуры. 29 июня мы отмечаем это знаменательное событие и отдаем дань памяти основателю нашего храма искусства Федору Григорьевичу Волкову.



Два с половиной столетия формировались прочные традиции труппы, подарившей поклонникам множество блестящих постановок, явившей имена выдающихся артистов.



Сцена Волковского стала признанной площадкой для культурного диалога и сотрудничества авторитетных мастеров, творческого самовыражения молодых талантов, завоевавшей всероссийскую славу и международную известность.



Сегодня старейший российский театр, гармонично сочетая в репертуаре яркие современные постановки и классику, остается близок своему зрителю, любим почитателями подлинного искусства.



Пусть славное наследие Федора Волкова живет, получает дальнейшее развитие, обогащая отечественную и мировую культуру!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов