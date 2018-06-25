​Нарушителей выявили во время очередного рейда на территории памятника природы – паркового леса «Высоковский бор» специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области совместно с сотрудниками УМВД и Рыбинского лесничества.



Статус памятника природы введен для сохранения уникальных и ценных в экологическом, научном и эстетическом отношении природных комплексов и ландшафтов, а также объектов растительного и животного мира. Здесь установлен запрет на любые виды деятельности, влекущие за собой нарушение его сохранности, в том числе на организацию туристических стоянок, разведение костров вне специально оборудованных мест, замусоривание территории, рубку деревьев, движение и стоянку транспортных средств вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие.



– В департамент периодически поступают сигналы о нарушениях на этой особо охраняемой природной территории, – рассказал председатель комитета государственного надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Активные граждане сообщают о поломанных ограждениях, спиливании деревьев и въезде транспортных средств. На этот раз в ходе рейда были выявлены и пресечены восемь фактов проезда и расположения в Высоковском бору легковых транспортных средств.



Согласно действующему законодательству это является нарушением, так как негативно влияет на природный комплекс. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой территории автовладельцы привлечены к административной ответственности. В соответствии с федеральным Кодексом об административных правонарушениях каждый из нарушителей заплатит штраф в размере четырех тысяч рублей.



В целях информирования граждан об особом режиме использования памятника природы вдоль его границ установлены аншлаги и информационные знаки. Рыбинским лесничеством и органами местного самоуправления неоднократно принимались меры по перекрытию въездов на территорию памятника природы.



Справка



Всего в настоящее время в регионе зарегистрировано 380 особо охраняемых природных территорий, 366 из них – регионального значения. Для предотвращения правонарушений на границах памятников природы установлены специальные информационные таблички с указанием статуса местности и перечня ограничений, действующих на ней. При планировании отдыха на природе жителям региона необходимо учитывать наличие таких ограничений. Информацию о местах расположения и границах особо охраняемых природных территориях можно найти на сайте департамента, на публичной кадастровой карте, Геопортале Ярославской области, на сайте «ГИС-76».



В соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников, национальных и природных парков, государственных заказников, а также памятников природы влечет конфискацию орудий совершения правонарушений и продукции незаконного природопользования и наложение административного штрафа: на граждан – в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от пятнадцати до двадцати тысяч рублей, на юридических – от трехсот до пятисот тысяч рублей.