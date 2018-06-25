|В минувшее воскресенье, 24 июня, авиакомпания «Алроса» выполнила первый в этом году рейс по маршруту Ярославль – Симферополь.
На черноморское побережье из ярославского аэропорта Туношна отправился 81 пассажир. Перелет осуществлен на комфортабельном авиалайнере семейства «Boeing», тип 737-800. Самолет вмещает 144 кресла экономического класса и 12 кресел бизнес-класса.
Рейсы Ярославль – Симферополь будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Из Симферополя самолеты будут вылетать по средам и субботам. Цены на билеты из Ярославля начинаются от 6150 рублей, из Симферополя – от 5650 рублей.
Также, напомним, из ярославского аэропорта в настоящее время авиакомпания «S7» выполняет прямые перелеты в Санкт-Петербург, авиакомпания «UVT aero» – в Казань.
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