​Более 64 тысяч саженцев ели на площади более 16 гектаров высадили в этом году на территории национального парка «Плещеево озеро». Для сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов в парке проводится ряд мероприятий.



– Комплексное лесовосстановление включает посадку и трехэтапный уход за саженцами деревьев, – рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» Иван Ковалевич. – Кроме того, организован государственный экологический мониторинг лесов. При выявлении на лесных участках усыхающих, погибших и поврежденных деревьев производятся сплошные и выборочные санитарные рубки.



Эти работы выполняются в рамках госзадания государственными инспекторами национального парка. Основанием для вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений служат акты лесопатологического обследования лесных участков, которые проводят специалисты Центра защиты леса Тверской области (филиал ФБУ «Российский центр защиты леса»). Документы, содержащие заключение и рекомендации по лесовосстановлению, размещены на официальном сайте Минприроды России.



В соответствии с действующим законодательством все мероприятия на территории национального парка контролируют региональные департаменты лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природопользования. Кроме того, на основании поступивших обращений жителей организуются внеплановые обследования.



– По итогам очередного обследования, проведенного на территории национального парка, установлено, что осуществляемая на особо охраняемой территории лесохозяйственная деятельность соответствует требованиям действующего законодательства, – сообщил Дмитрий Пеньков. – Кроме того, проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства по использованию биоресурсов. Наличия фактов браконьерства на территории ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» не выявлено.



Всего в этом году в рамках всероссийской акции «День посадки леса», которая прошла во всех муниципальных образованиях, было высажено 50,7 тысячи молодых деревьев различных пород на площади 26,5 гектара. Запланировано до конца года высадить в регионе семь с половиной миллионов деревьев.