|Проект рекультивации полигона ТКО у деревни Красной Переславского района направлен в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для проведения государственной экологической экспертизы.
Закрыт полигон был в прошлом году по поручению Дмитрия Миронова, поскольку не соответствовал требованиям экологической безопасности. На качестве услуг по вывозу коммунальных отходов это не отразилось, так как потоки их транспортировки были перераспределены.
Подготовка к реализации проекта рекультивации включает в себя несколько этапов. Уже произведена отсыпка инертным материалом лицевой части полигона, проведены инженерно-геологические и гидрологические изыскания.
– Проектно-сметная документация по рекультивации полигона разработана МУП «Спектр», – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Согласно требованиям законодательства проект прошел публичные слушания по общественному обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду. Теперь начался следующий важный этап – государственной экологической экспертизы.
После получения заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы ПСД в Министерство природных ресурсов и экологии РФ будет направлена заявка на включение мероприятий по рекультивации полигона в Переславском районе в приоритетный проект «Чистая страна». Предполагаемый объем федерального финансирования – 300 миллионов рублей. Кроме того, запланировано включение проекта в региональную программу по обращению с отходами на 2019 год.
Справка
Модернизация полигонов Ярославской области – одна из составляющих корректировки территориальной схемы обращения с отходами. Ее цель – оптимизация системы захоронения мусора для обеспечения экологической безопасности. В настоящее время в регионе расположено 18 полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и один – промышленных. В рамках сотрудничества с региональным оператором в сфере ТБО планируется их модернизация с применением механизма государственно-частного партнерства.
Один из примеров государственно-частного партнерства по модернизации полигона ООО «Хартия» сейчас реализует в Угличе. В течение восьми лет здесь будет проведена поэтапная модернизация объекта в соответствии с требованиями обеспечения экологической безопасности. Общий объем финансирования проекта составит 25 миллионов рублей. Ход выполнения концессионного соглашения будет контролироваться и на муниципальном, и на региональном уровне.
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