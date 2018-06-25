​На базе Московского политехнического университета прошел III корпоративный чемпионат профессионального мастерства АО «Росэлектроника» по стандартам «WorldSkills Hi-Tech». В компетенции «Электроника» лучшим признан молодой инженер-конструктор 3-й категории, работающий в ПАО «Ярославский радиозавод» компании «РТИ», Владислав Набилков.



– Ярославская молодежь сейчас доказывает свое лидерство в науке, высоких технологиях и других сферах, – отметил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Этот потенциал необходимо использовать для развития экономики региона. Промышленности нужна молодежь, чтобы разрабатывать и внедрять в производство прорывные идеи и технологии. А молодым людям интересна работа на промышленных предприятиях, где они могут реализовать свои возможности и стремления. Поэтому уже сегодня предприятия, ориентированные на развитие, ведут системную работу по формированию сильной кадровой платформы.



Всего за право войти в сборную команду госкорпорации «Ростех» и выступить на V национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech» боролись 25 участников и 18 экспертов из 16 организаций холдинга.



Владислав Набилков совмещает работу на заводе с учебой в аспирантуре ЯрГУ. Молодой специалист уже принимает участие в создании морской радиостанции, не имеющей аналогов в России, и новых морских аварийно-спасательных средств связи гражданского назначения.



– Ярославский радиозавод многое делает для привлечения молодых специалистов: недавно совместно с ЯрГУ им. Демидова при заводе была основана базовая кафедра цифровых информационных технологий и учреждена новая специальность «инженер-испытатель», – говорит генеральный директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев. – Сейчас, чтобы завод шел в ногу со временем, нам просто необходимы новые идеи. И такие идеи нам дает именно молодежь. Вчерашним студентам просто «забыли» сказать, что какие-то вещи невозможно сделать – и они делают невозможное!



По словам Сергея Якушева, если средний возраст работающих на предприятии 40 лет, то в инженерных структурах завода работают специалисты моложе. Многие сегодняшние инженеры радиозавода задумывались о карьере на этом предприятии еще со студенческой скамьи, создавая свои дипломные работы на основе запросов предприятия на современные высокотехнологичные интеллектуальные разработки.