«Ярославльводоканал» в круглосуточном режиме контролирует качество исходной и питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям и гарантирует ее соответствие всем санитарным требованиям.



– В настоящее время очистка воды для городского водоснабжения осуществляется на трех водопроводных станциях: Центральной, Северной и Южной, – пояснила главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева. – Общая проектная производительность водопроводных станций составляет 335 тысяч кубометров в сутки с тремя водозаборами из реки Волги. Технология очистки воды на всех станциях – классическая двухступенчатая, включающая отстаивание и фильтрование. При очистке используются реагенты: коагулянты, флокулянты, аммиачная вода. Обеззараживание осуществляется хлорной водой.



Летом вода в Волге становится теплой, но на качестве воды у потребителей, как отмечают представители водоканала, температурный режим не сказывается. Процессы очистки при высоких температурах ускоряются, так как обеззараживание производится хлором, а в теплой воде он разлагается быстрее. В связи с этим качество питьевой воды остается в норме.



На предприятии работает собственная аккредитованная лаборатория, которая ежедневно контролирует качество исходной и питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям, чтобы ярославцы получали чистую воду, отвечающую всем санитарным требованиям.



– Для обеспечения технологического процесса нам необходимы данные по качеству воды на всех этапах обработки, – рассказала начальник центральной лаборатории АО «Ярославльводоканал» Светлана Данилова. – Центральная лаборатория и цеховые лаборатории периодически проводят моделирование процессов коагулирования и хлорирования с целью выбора оптимальных безопасных доз реагентов, а также входной контроль качества коагулянта.



Кроме того, качество питьевой воды в постоянном режиме контролируется органами Роспортебнадзора. Ежемесячно осуществляется отбор проб во всех резервуарах чистой воды и контрольных колонках для проведения соответствующих анализов.



– Данные о качестве питьевой воды, поступающей с водопроводных станций в город, ежемесячно публикуются на сайте предприятия и передаются в управление Роспотребнадзора по Ярославской области, – сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Сорокин.



Справка



Обращения, связанные с неисправностями на водопроводных и канализационных сетях, с нарушением режимов водоснабжения и водоотведения (отсутствие холодной воды, слабый напор холодной воды, плохое качество холодной воды, вытекание холодной воды, нет крышки колодца и т.д.), круглосуточно принимаются по телефону (4852) 73-44-77.



Также жители могут отправить письменное заявление по почте или посредством факсимильной связи. Адрес для направления обращения по почте: 150999, Ярославль, пр. Ленина, 1а. Телефоны для справок: 73-44-77, 72-16-15, тел./факс: 25-26-85. Электронный адрес: info@vodokanal.yaroslavl.ru. В случае необходимости жители могут лично обратиться в АО «Ярославльводоканал» с письменным обращением по вышеуказанному адресу в рабочее время, кабинет №109, с 8.30 до 16.00 (в пятницу – до 15.00), перерыв – с 11.45 до 12.35. Выходные – суббота, воскресенье.



Центральная лаборатория АО «Ярославльводоканал» аккредитована в национальной системе аккредитации по 33 физико-химическим показателям, 5 бактериологическим, 2 паразитологическим и 2 радиологическим в питьевой воде и воде водоисточников. В 2017 году область аккредитации расширена на 28 показателей в сточной воде. В течение 2017 года лабораторией отобрано и проанализировано 9725 проб, в том числе более 200 проб по области из скважин.