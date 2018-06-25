25 июня глава региона Дмитрий Миронов посетил завод «Комацу», где поздравил его руководство и сотрудников с 10-летием компании «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус».



– Ваше предприятие в Ярославле – это первый завод «Комацу» в нашей стране. За прошедшие десять лет он стал важной частью ярославской экономики, – сказал на торжественной церемонии, посвященной юбилейным мероприятиям, Дмитрий Миронов. – С каждым годом растут объемы производства. Только за прошлый год компания изготовила около 500 единиц техники. Реализовано продукции почти на шесть с половиной миллиардов рублей. Вклад в консолидированный бюджет Ярославской области превысил 75 с половиной миллионов рублей.



Особую благодарность Дмитрий Миронов выразил руководству предприятия за реализацию социально ориентированной политики. Завод сотрудничает с учебными заведениями региона по вопросу подготовки кадров и поддерживает развитие спорта в Ярославской области. Компания ежегодно проводит для юных спортсменов семинары по японскому боевому искусству дзюдо, на которые приглашаются известные мастера из Японии.



На празднование юбилея завода в Ярославль приехали также чрезвычайный и полномочный посланник, заместитель посла Японии в России Хитоши Озава и старший исполнительный директор, президент производственного департамента «Комацу» Хироюки Огава.



Генеральный директор ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Казуши Хосой поблагодарил всех за поздравления.



– Я очень рад, что все вы сегодня нашли время и приехали сюда, чтобы поздравить нас, – сказал Казуши Хосой. – Большое спасибо, что верили и поддерживали нас все эти годы. С уверенностью могу сказать: нам не стыдно за нашу работу, и мы будем стараться и дальше работать на благо нашего производства, развивать его.



В честь юбилея на предприятии была установлена специально изготовленная к этой дате металлическая конструкция в виде медведя.



Затем состоялась экскурсия по заводу. Сюрпризом для гостей стало демонстрационное шоу техники производства «Комацу».



Справка



Компания «Комацу», основанная в 1921 году, является ведущим производителем строительной и лесной техники и занимает лидирующие позиции на рынке стран СНГ и Восточной Азии. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» основано в 2008 году с целью производства гидравлических экскаваторов и землевозов. В Ярославле завод по производству строительной техники открылся в сентябре 2010 года. В декабре 2011 года состоялся запуск производства карьерных самосвалов HD 785 грузоподъемностью 91 тонна. В октябре 2013 года был открыт демонстрационный центр техники «Комацу». Ярославское предприятие стало первым сборочным заводом «Комацу» в России и самым крупным заводом компании в мире. На нем выполняется полный цикл сборки строительной техники, что является уникальным опытом для иностранного предприятия, ведущего деятельность в России.