|25 июня глава региона Дмитрий Миронов посетил завод «Комацу», где поздравил его руководство и сотрудников с 10-летием компании «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус».
– Ваше предприятие в Ярославле – это первый завод «Комацу» в нашей стране. За прошедшие десять лет он стал важной частью ярославской экономики, – сказал на торжественной церемонии, посвященной юбилейным мероприятиям, Дмитрий Миронов. – С каждым годом растут объемы производства. Только за прошлый год компания изготовила около 500 единиц техники. Реализовано продукции почти на шесть с половиной миллиардов рублей. Вклад в консолидированный бюджет Ярославской области превысил 75 с половиной миллионов рублей.
Особую благодарность Дмитрий Миронов выразил руководству предприятия за реализацию социально ориентированной политики. Завод сотрудничает с учебными заведениями региона по вопросу подготовки кадров и поддерживает развитие спорта в Ярославской области. Компания ежегодно проводит для юных спортсменов семинары по японскому боевому искусству дзюдо, на которые приглашаются известные мастера из Японии.
На празднование юбилея завода в Ярославль приехали также чрезвычайный и полномочный посланник, заместитель посла Японии в России Хитоши Озава и старший исполнительный директор, президент производственного департамента «Комацу» Хироюки Огава.
Генеральный директор ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Казуши Хосой поблагодарил всех за поздравления.
– Я очень рад, что все вы сегодня нашли время и приехали сюда, чтобы поздравить нас, – сказал Казуши Хосой. – Большое спасибо, что верили и поддерживали нас все эти годы. С уверенностью могу сказать: нам не стыдно за нашу работу, и мы будем стараться и дальше работать на благо нашего производства, развивать его.
В честь юбилея на предприятии была установлена специально изготовленная к этой дате металлическая конструкция в виде медведя.
Затем состоялась экскурсия по заводу. Сюрпризом для гостей стало демонстрационное шоу техники производства «Комацу».
Справка
Компания «Комацу», основанная в 1921 году, является ведущим производителем строительной и лесной техники и занимает лидирующие позиции на рынке стран СНГ и Восточной Азии. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» основано в 2008 году с целью производства гидравлических экскаваторов и землевозов. В Ярославле завод по производству строительной техники открылся в сентябре 2010 года. В декабре 2011 года состоялся запуск производства карьерных самосвалов HD 785 грузоподъемностью 91 тонна. В октябре 2013 года был открыт демонстрационный центр техники «Комацу». Ярославское предприятие стало первым сборочным заводом «Комацу» в России и самым крупным заводом компании в мире. На нем выполняется полный цикл сборки строительной техники, что является уникальным опытом для иностранного предприятия, ведущего деятельность в России.
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