​В Ярославле на базе Дворца молодежи создан Центр развития добровольчества. С просьбой о создании подобной организации к главе региона Дмитрию Миронову представители молодежного актива области обратились в начале этого года.



– Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольца. Действительно, с каждым годом волонтерство становится все более популярным, его выбирают для себя люди разного возраста и профессий, и этот труд сегодня востребован, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Волонтерские отряды оказывают важную помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому каждый желающий должен иметь возможность присоединиться к добровольческой деятельности, получить информацию, каким образом это сделать. Уверен, центр станет точкой притяжения людей, которые хотят делать мир вокруг себя лучше.



В настоящее время в регионе насчитывается более 15 тысяч волонтеров. Старшеклассники и студенты помогают при организации крупных событий, проведении спортивных соревнований, социальных акций, оказывают помощь одиноким пожилым людям, воспитанникам детских домов. Отмечается, что в последнее время добровольческой деятельностью стали интересоваться и граждане более старшего возраста. Их компетенции и опыт также находят применение в различных направлениях волонтерской работы.



Координатором деятельности волонтеров и профильных организаций теперь стал Центр развития добровольчества. Новая структура будет как организовывать и обучать самих волонтеров, так и помогать всем тем, кому требуется помощь.



– Дворец молодежи работает с волонтерами с 2010 года. Но именно сейчас ресурсы центра позволили нам создать единую платформу добровольческой деятельности в регионе. Благодаря этому мы можем проводить консультационную работу, отслеживать текущую ситуацию и принимать незамедлительные меры, а также направлять людей, желающих стать волонтерами, именно туда, где они могут принести максимальную пользу, – рассказала руководитель Центра развития добровольчества Елена Матюшина.