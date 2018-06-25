​25 июня в Саяногорске (Республика Хакасия) на территории Саяно-Шушенского учебно-производственного информационного центра состоится торжественное открытие первого корпоративного чемпионата группы «РусГидро» «WorldSkills Russia Juniors» по компетенции «Электромонтаж». Участие в соревнованиях примут и представители Ярославской области. Это будут воспитанники рыбинского детского дома «Волжский» Максим Кувшинников и Лиза Любимова.



– Подготовка к чемпионату проводилась в детском доме на протяжении года, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Ребята приобретали навыки электромонтажных работ. В прошлом году воспитанники этого детского дома уже были в Хакасии. В соревнованиях профессионального мастерства для школьников они заняли третье место. Надеемся, что и в этом году они выступят успешно.



«JuniorSkills» – это программа ранней профориентации и профессиональной подготовки. Она является частью движения «WorldSkills Russia», а соревнования «JuniorSkills» встроены в цепочку чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills». На протяжении трех конкурсных дней участники будут выполнять практические задания, имитирующие труд специалиста по электрике на промышленном предприятии, демонстрировать навыки в области слесарных и электромонтажных работ. Также будут задания на знание разных видов электротехнического оборудования, понимание электрических схем и алгоритмов их работы. Эксперты оценят правильность и безопасность работы детей с инструментом, аккуратность при выполнении, качество крепления всех элементов схемы на монтажном стенде, прокладки и присоединения проводов к электрическим аппаратам.



Все участники чемпионата получат свидетельства о получении профессии электромонтажника. Занявшие 1-е и 2-е места автоматически становятся участниками всероссийского чемпионата.