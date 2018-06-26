​Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев провел очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Главной темой обсуждения стали меры противодействия в регионе фальсификации продуктов питания.



По информации управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора по Ярославской области и регионального департамента АПК и потребительского рынка, только в прошлом году поступило 5523 жалобы на продажу товаров ненадлежащего качества.



– Незаконный оборот промышленной продукции – проблема, затрагивающая интересы всего общества, – отметил Максим Авдеев. – Фальсификат – это угроза не только жизни и здоровью граждан, но и экономической безопасности области. Сегодня перед нами стоит задача защитить качество продукции и интересы потребителей и выработать действенные меры по борьбе с контрафактом.



Особенно много претензий к молочной продукции. В регион она поступает в основном из соседних областей – Московской, Ивановской и Владимирской. При этом были случаи, когда фальсификат поступал в социальные учреждения региона. Однако принять действенные меры против недобросовестных поставщиков удается не всегда – по указанному в контракте юридическому адресу организацию-поставщика иногда не найти. Реестр таких фирм-фантомов ведет Роспотребнадзор, и информирование о возможности проверить поставщика является одной из мер профилактики. Решить проблему, считают участники заседания, поможет централизованная система закупок, в рамках которой проверка качества завезенной продукции станет необходимым этапом.



Кроме того, важным фактором защиты качества органических продуктов питания должно стать внедрение системы ветеринарной электронной сертификации с использованием ФГИС «Меркурий». Она позволяет отследить происхождение товаров, пути их транспортировки, передачу поставщикам и в точки продажи. Также в документах содержится информация о территориальном и видовом происхождении продукции и ее санитарном состоянии.



С первого июля оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производиться только в электронной форме. При этом перечень подконтрольных товаров будет расширен.



Регулированию алкогольного рынка уже сегодня способствует система «Антиконтрафакт» – с помощью мобильного приложения потребитель может по штрих-коду на акцизной марке бутылки выяснить, легальную ли продукцию он намерен приобрести. Приложение выдает информацию о месте и дате производства партии, о дате поставки в каждый конкретный магазин. Если информации в системе нет – значит, происхождение алкоголя сомнительное, что является поводом для обращения в органы защиты прав потребителей.



Участники комиссии отметили, что меры по предотвращению присутствия на рынке фальсифицированной и некачественной пищевой продукции должны быть комплексными. В числе возможных мер – внедрение региональной маркировки, стимулирование потребителей к взаимодействию с контролирующими органами, а также к сообщению о фактах реализации продукции ненадлежащего качества.