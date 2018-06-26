​Дмитрий Миронов направил вице-премьеру Правительства России Алексею Гордееву письменное обращение с предложением поддержать проект постановления Правительства РФ, предусматривающий семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на 2018 год.



В рамках перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации согласно федеральному закону №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО 4 класса опасности с 1 июля будет включена в тарифы для потребителя.



По предварительным подсчетам, объем платы для жителей муниципальных образований региона в зависимости от количества ввозимых на полигоны ТКО может значительно увеличиться. Причем чем меньше полигон, с которым заключен договор, тем больше будет плата за негативное воздействие.



– Включение в тарифы платы за негативное воздействие на окружающую среду приведет к существенному увеличению размера расходов граждан за оказание услуги по обращению с ТКО, – отметил Дмитрий Миронов. – Это недопустимо в сложившихся обстоятельствах. Поэтому мы обратились в Правительство России с просьбой оказать содействие в скорейшем принятии решения, регламентирующего семикратное уменьшение тарифа.