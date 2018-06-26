|Актуальные в сфере экологии вопросы были подняты на встрече главы региона Дмитрия Миронова и представителей российской экологической политической партии «Зеленые». Мероприятие прошло накануне в Правительстве области. Открывая заседание, губернатор отметил: у руководства региона и партии немало общих задач.
– В последнее время мы масштабно работаем над решением экологических проблем, которые не решались годами, – сказал глава региона. – В частности, мы готовимся к реализации проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Постараемся объединить возможности всех регионов, для которых проблема сохранения Волги стоит так же остро. Кроме того, разработаны конкретные механизмы эффективного обращения с отходами, включая создание мусороперерабатывающего завода и сортировочных станций, а также ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов региона. У нас утверждены территориальная схема обращения с отходами, дорожная карта по переходу на новую систему утилизации мусора, порядок и нормативы накопления твердых отходов на территории области.
Председатель российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов предложил губернатору участие и помощь в решении этих и других вопросов. В частности, по его словам, «Зеленые» подготовили проекты по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов и по очистке сточных вод. Также на встрече были озвучены практические предложения по решению проблем.
Справка
Партия «Зеленые» зарегистрирована в 2002 году. Ее численность – более 25 тысяч человек. Председатель партии – Анатолий Панфилов.
Региональное отделение партии «Зеленые» в Ярославской области зарегистрировано 4 июля 2012 года. Численность – 181 человек. Председателем совета регионального отделения является Сергей Филимонов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:30
21 просмотров
2018.06.26 В Угличском районе на средства гранта, полученного по итогам «Рейтинга-76», ремонтируют школы и детские сады 2018.06.26 500 миллионов от Правительства Москвы будут направлены на усиление экологической безопасности региона 2018.06.26 Определены подрядчики для замены лифтового оборудования в многоквартирных домах области2018.06.26 Для борьбы с раком, гепатитом и ВИЧ Ярославская область дополнительно потратит миллиард рублей2018.06.26 В отделении дневного стационара рыбинской больницы №4 начался капитальный ремонт