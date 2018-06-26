​Дневной стационар Рыбинской городской больницы №4 начал преображаться. Это отделение – одно из первых зданий в поселке Переборы. Капитальный ремонт не проводился здесь ни разу.



– Фасад здания был настолько ветхим, что отваливался весь верхний слой, была проблема и с крышей: при сильном дожде она подтекала, – рассказала заведующая отделением дневного стационара Татьяна Черниченко.



Сейчас фасад подготовлен к восстановительным работам, очищен от старой штукатурки и шпаклевки.



Большие проблемы были и с отопительной системой: от времени все коммуникации пришли в негодность. Уже началась замена стояков и радиаторов отопления.



– В нашем отделении 15 коек дневного стационара, постоянный прием ведут врачи терапевтической службы, есть процедурный кабинет, массаж, водолечение, – сообщила главный врач больницы №4 Лариса Гачина. – Достаточно широкий спектр медицинских услуг, при которых теплые помещения, особенно зимой, чрезвычайно необходимы.



Всего на ремонт здания из внебюджетных источников выделено порядка миллиона рублей. Отделение на время работ не закрыли, прием пациентов продолжается в обычном режиме. Временные неудобства люди встречают с пониманием. Говорят, готовы потерпеть, лишь бы отделение работало и дальше, а медикам и пациентам создали комфортные условия.