​Около миллиарда рублей будет выделено в Ярославской области дополнительно для борьбы с социально значимыми заболеваниями. Речь идет о таких болезнях, как меланома, гепатиты В и С, ВИЧ, рак шейки матки и молочной железы. Большая часть средств пойдет на лекарственное обеспечение современными препаратами людей, страдающих онкопатологиями. Кроме того, для химиотерапии будут закуплены оборудование и расходные материалы, в частности, порт-системы, ПИК-катетеры, одноразовые помпы.



– К сожалению, рак по-прежнему занимает лидирующее место после сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности россиян, – отметил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Мы проанализировали востребованность различных препаратов и приняли решение закупать в первую очередь лекарства от тех видов рака, которые в нашем регионе наиболее распространены. Помимо этого, для борьбы с раком шейки матки будет закуплен цитологический процессор для выявления вируса папилломы, комплект оборудования, анализаторы для скрининга и расходные материалы.



Также для ярославцев, как для женщин, так и для мужчин, закупят специальную вакцину от вируса папилломы человека. В настоящее время это самая эффективная профилактическая мера против рака шейки матки.



Другие серьезные заболевания, на борьбу с которыми будут потрачены дополнительные средства, это ВИЧ и гепатиты. Ярославская область получит антиретровирусные препараты более чем на 71 миллион рублей. Дополнительное обеспечение терапией 667 ВИЧ-инфицированных пациентов позволит уже к следующему году достичь целевых показателей в 90 процентов. Это соответствует государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции.



– Что касается вирусных гепатитов, то по степени влияния на здоровье людей и масштабам заболеваемости в Ярославской области именно гепатиты держат пальму первенства в структуре заболеваний органов пищеварения, – сообщил Игорь Селезнев. – Мы планируем обеспечить необходимыми препаратами пациентов с гепатитами С и В на сумму 200 миллионов рублей.