​В регионе завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для участия в проекте Министерства строительства по ускоренной замене лифтового оборудования. Аукцион состоялся 25 июня.



– Разыгран лот на общую сумму более 500 миллионов рублей, – сказал директор регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД ЯО Эдуард Потапов. – В составе лота – замена 254 лифтов в 127 многоквартирных домах. В конкурсе участвовали такие компании, как ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», ПАО «Карачаровский механический завод», ООО «Трансэнерго». Победила организация «Трансэнерго». В ближайшее время будут заключены договоры, и подрядчик приступит к работе.



Данный вид работ наряду с ремонтом кровель, фасадов и инженерных систем предусмотрен региональным законодательством.



В текущем и следующем годах планируется заменить порядка 500 лифтов, которые отслужили нормативный срок в 25 лет. Напомним, данный срок установлен техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». Согласно этому документу все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года.



В региональном фонде капремонта подчеркивают: установка новых лифтов не повлияет на выполнение других видов работ по капремонту и не повлечет дополнительных сборов с собственников.