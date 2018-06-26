​Сегодня депутаты областной Думы поддержали изменения в бюджет, предусматривающие распределение 500 миллионов рублей, выделенных в рамках межбюджетного трансферта Правительством Москвы.



По предложению регионального Правительства эти средства будут использованы для реализации комплекса мероприятий по усилению экологической безопасности в регионе.



Более 320 миллионов рублей будет использовано на модернизацию полигона «Скоково», в частности, на развитие инфраструктуры по сбору, обработке и размещению отходов, а также на разработку и реализацию проекта по утилизации фильтрата.



– В настоящее время более перспективным направлением в целях недопущения загрязнения окружающей среды фильтратом является не очистка и сброс его в окружающую среду, а именно уничтожение фильтрата на установках обезвреживания, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.



Кроме того, для «Скоково» будет приобретена современная техника, проведено обустройство станции весового контроля и подъездных путей к рабочей карте.



78 миллионов рублей будет направлено на создание уникальной экоаналитической лаборатории: 42 миллиона рублей будет использовано на обустройство стационарной лаборатории, а 36 миллионов – на приобретение мобильной экологической лаборатории. Запуск такого комплекса позволит существенно повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов источников негативного воздействия, почвы, полигонов.



– Мы понимаем, что комплексное развитие системы экологической безопасности в регионе требует образовательной составляющей, поэтому был разработан проект «Шаг в будущее», – сообщил Роман Колесов. – В образовательных учреждениях региона будет создано 30 базовых опорных площадок, оснащенных современным оборудованием, для организации естественно-научной и проектной деятельности.



На реализацию этого проекта будет выделено 86,1 миллиона рублей. На базовых площадках будут организованы и реализованы проекты по изучению робототехники и экологии. В частности, планируется создание лабораторных систем для контроля окружающей среды, полевых эколабораторий, а также цифровых лабораторий с комплексом датчиков по экологии для реализации сети школьного экологического оборудования.



2 миллиона рублей пойдут на работы по инвентаризации объема выбросов парниковых газов на территории Ярославской области. Их объем в соответствии с указом Президента РФ к 2020 году должен быть сокращен до уровня не более 75 процентов от показателей 1990 года. В результате реализации проекта будут созданы пространственные карты концентраций загрязняющих веществ с учетом всех источников, расположенных на территории региона.



Оставшиеся средства планируется потратить на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств в муниципальных образованиях Ярославской области, а также на мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов.