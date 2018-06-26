​В Угличском районе приступили к ремонту сельских школ и детских садов. Так здесь распорядились грантом в размере 20 миллионов рублей, полученным за победу в «Рейтинге-76».



– В конце этого года главой региона будут подведены очередные итоги «Рейтинга-76», станут известны новые победители. Районы оцениваются ежеквартально по различным параметрам, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Система оценки деятельности органов местной власти помогает выявить как успешные практики работы на местах, так и проблемные зоны. Во многих муниципальных районах, которые получили губернаторские гранты, уже начались работы.



Так, в деревне Головино в здании школы начался ремонт помещения, в котором планируется разместить пищеблок. В Заозерье готовятся приступить к восстановлению расположенного в центре поселка здания. Сюда в будущем переедут библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.



– Средства, полученные в прошлом году за победу в «Рейтинге-76», – большое подспорье для района, – поделилась заместитель главы администрации Угличского района Юлия Кусакина. – Мы ремонтируем социальные учреждения. В Заозерье, кроме прочего, детский сад переедет в новое помещение, чем значительно улучшит условия пребывания своих маленьких воспитанников. Сейчас дошкольное учреждение находится в деревянном здании ХIХ века.



Ремонтные работы также проходят и в клубе поселка Сосновый. Здесь проживают около 600 человек. Планируется, что в помещении будет проведен косметический ремонт, оборудована сцена, отремонтирован спортивный зал с тренажерами. Срок завершения работ – 1 сентября.



Справка



Для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий в регионе по предложению губернатора Дмитрия Миронова была разработана система рейтингования городских округов и муниципальных районов области «Рейтинг-76». В конце прошлого года шесть муниципальных образований получили денежные гранты на развитие своих территорий.