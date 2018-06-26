​30 июня на территории усадьбы дворян Леонтьевых в Ростовском районе пройдут уже ставшие традиционными межрегиональные соревнования по бегам борзых. Ожидается, что навыки погони за приманкой продемонстрируют более 40 собак. Участников выставят заводчики из Московской, Ленинградской, Костромской, Тульской, Псковской, Вологодской и Ярославской областей.



В перерывах между забегами зрители смогут попытаться самостоятельно запустить борзых собак за приманкой и сфотографироваться с ними. Также гостям праздника будет предложено посетить музейные залы восстановленной усадьбы, где жила внучка Александра Суворова, прокатиться верхом на лошади по аллеям парков.



На территории усадьбы в течение дня будет работать кинотеатр под открытым небом.



– Бега борзых на кубок усадьбы дворян Леонтьевых – событие, возрождающее традиции русской псовой охоты и демонстрирующее особенности усадебного образа жизни, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Это очень красивое зрелище с элементами исторической реконструкции. В нем смогут принять самое непосредственное участие и гости. Равнодушным не останется никто.



Бега борзых на кубок усадьбы дворян Леонтьевых проводятся на территории старинной усадьбы XVIII века. Это одна из немногих сохранившихся усадеб в Ярославской области и памятник садово-паркового искусства. Там восстановлен старинный родовой некрополь, на фундаментах утраченной Троицкой церкви возведена часовня. В 20 километрах от усадьбы, в селе Годеново, находится одна из главных православных святынь – Животворящий крест Господень.