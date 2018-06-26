|30 июня в Первомайском районе отметят сразу два праздника: День села Кукобой и день рождения Бабы-яги.
В этом году у туристического бренда «Баба-яга» 15-летний юбилей. В резной резиденции энергичная и креативная хозяйка вместе со своими помощниками ждет гостей со всех уголков страны.
В концертной программе в честь Дня села примет участие экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. На празднике будет работать интерактивная фотозона с элементами оптической иллюзии. На интерактивной площадке «Кукобой – уголок счастья, любви и добра» для гостей приготовили развлекательную программу «Сундук веселья – вот это да!», во время которой все желающие смогут обучиться игре на граблях, бересте, пиле и других шумовых инструментах.
Сельская ярмарка «Вкусные истории» предложит блюда русской народной кухни: деревенский квас, кукобойский пирог, окрошку и куриную лапшу. В музее Первомайской средней школы экскурсоводы расскажут историю Захарьевской женской коммуны им. Н.К. Крупской, познакомят с вехами развития Кукобойского поселения.
Вечерняя программа завершится дискотекой на уличном танцполе.
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вчера, 15:45
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