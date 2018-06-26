​Сегодня в Совете Федерации ярославская делегация представила наработки по созданию новой упрощенной системы предоставления земельных участков без проведения торгов. Презентация состоялась в ходе заседания комитета по экономической политике. Работа проводилась в целях формирования благоприятного инвестиционного климата и раскрытия инвестиционного потенциала региона.



– Одним из сдерживающих факторов реализации инвестиционной стратегии у нас долгое время являлась сложность процедур, связанных с предоставлением участков через торги, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Принятие закона на региональном уровне о предоставлении земельных участков для юридических лиц без проведения торгов значительно упростило и сделало более эффективной работу в данной сфере. Сама процедура предоставления участка стала для инвесторов более открытой и понятной, а срок рассмотрения ходатайства сократился в два раза.



О том, что данный механизм стимулирования инвестиционной деятельности работает, свидетельствует большое количество обращений инвесторов. На сегодняшний день в адрес губернатора поступило более 40 ходатайств от юридических лиц о предоставлении земельных участков. По результатам их рассмотрения заключено 26 договоров аренды, 15 ходатайств находятся в процессе рассмотрения.



20 земельных участков предоставлены для создания индустриальных парков, 4 – для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов, по одному участку – для возведения гостиничного комплекса «пять звезд» и для строительства тепличного комплекса. Реализация этих инвестпроектов обеспечит новыми рабочими местами порядка 1000 жителей региона.



Справка



В 2017 году в региональный закон 14-з о предоставлении участков без проведения торгов были внесены соответствующие изменения. Благодаря им стало возможно сделать для инвесторов доступной и удобной процедуру получения земельных участков без торгов для реализации масштабных социально значимых проектов, а также увеличить поступление налогов в казну региона.



Основными направлениями в реализации инвестиционных проектов стали здравоохранение, развитие агропромышленного комплекса, отраслей промышленности, научно-технической и инновационной деятельности, создание и развитие индустриальных парков.



Постановлением Правительства Ярославской области установлено, что за первые 4 года использования участка инвестором арендная плата определяется в размере 0,066 процента от кадастровой стоимости земельного участка, с 5-го по 7-й год использования – одна вторая ставки земельного налога, с 8-го года использования – в размере ставки земельного налога.