​26 июня в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации был представлен положительный опыт Угличского района в вопросе заключения концессионного соглашения в отношении полигона ТКО.



Концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации полигона по размещению твердых коммунальных отходов было заключено между городским поселением городом Угличем и ООО «Хартия». Его цель – оптимизация системы утилизации твердых коммунальных отходов на территории района.



– Соглашение заключено сроком на 8 лет. Размер инвестиций в полигон составит 24,7 миллионов рублей, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – За эти годы будет реализовано строительство очистных сооружений; пруда-испарителя; автовесовой; проведена реконструкция технологической карты № 3; монтаж дренажной системы карты № 4; устройство технологической дороги по контуру полигона.



Ход выполнения концессионного соглашения будет контролироваться и на муниципальном, и на региональном уровне.



Также совместно с Минприроды РФ прорабатывается возможность применения механизма государственно-частного партнерства с привлечением средств федерального бюджета для реализации проектов по ликвидации объектов накопленного вреда – кислых гудронов и зеленых масел – в рамках регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области».



Инициативу Правительства Ярославской области по разработке механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов по ликвидации накопленного ущерба прошлых лет поддержал Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.