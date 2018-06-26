|26 июня в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации был представлен положительный опыт Угличского района в вопросе заключения концессионного соглашения в отношении полигона ТКО.
Концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации полигона по размещению твердых коммунальных отходов было заключено между городским поселением городом Угличем и ООО «Хартия». Его цель – оптимизация системы утилизации твердых коммунальных отходов на территории района.
– Соглашение заключено сроком на 8 лет. Размер инвестиций в полигон составит 24,7 миллионов рублей, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – За эти годы будет реализовано строительство очистных сооружений; пруда-испарителя; автовесовой; проведена реконструкция технологической карты № 3; монтаж дренажной системы карты № 4; устройство технологической дороги по контуру полигона.
Ход выполнения концессионного соглашения будет контролироваться и на муниципальном, и на региональном уровне.
Также совместно с Минприроды РФ прорабатывается возможность применения механизма государственно-частного партнерства с привлечением средств федерального бюджета для реализации проектов по ликвидации объектов накопленного вреда – кислых гудронов и зеленых масел – в рамках регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области».
Инициативу Правительства Ярославской области по разработке механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов по ликвидации накопленного ущерба прошлых лет поддержал Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
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вчера, 17:15
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