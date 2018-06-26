​26 июня в «Арене-2000. Локомотив» состоялся торжественный вечер, посвященный завершению учебного года. Участие в празднике выпускников 2018 года принял глава региона Дмитрий Миронов.



– Сегодня в вашей жизни очень радостный и в то же время немного грустный день: вы расстаетесь со школой. Позади у вас одиннадцать лет, во время которых вы не только многому научились, но и обрели друзей на всю жизнь, – сказал Дмитрий Миронов. – Перед вами открывается множество дорог. Я желаю вам выбрать ту, которая больше всего по душе. Но чем бы вы ни занялись, какую бы профессию ни избрали, помните, что ваши знания и таланты очень нужны нашей стране, перед которой сегодня стоят большие задачи. Надеюсь, что большинство из вас свяжут свое будущее с Ярославским краем.



Всего под сводами «Арены» в этот вечер собрались около 5000 выпускников, здесь были также их педагоги и родители. Особые слова благодарности Дмитрий Миронов адресовал именно им.



– Я хочу сегодня поблагодарить тех, кто помогал вам все эти одиннадцать лет, вкладывал в вас душу, – ваших педагогов и родителей, дедушек и бабушек. Спасибо вам за то, что вы каждый день делитесь своими знаниями и жизненным опытом с вашими воспитанниками. Это непростой, но очень нужный и благодарный труд, – добавил губернатор.



Затем лучшим выпускникам Дмитрий Миронов вручил почетные знаки губернатора области. За особые успехи в учении были награждены 192 человека.



Завершит праздничный вечер концерт звезд российской эстрады и дискотека.



Справка



В минувшем учебном году выпускники показали достойные результаты на едином государственном экзамене, олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня, от школьных до всероссийских. 49 школьников получили на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Половина выпускников, сдававших единый госэкзамен по математике базового уровня, получили отметку «пять», три выпускника – наивысший балл по математике профильного уровня.



Также в этом году 11 ярославских выпускников добились победы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников – главного интеллектуального состязания страны. Георгий Голованов, выпускник школы №33, на 100 баллов сдал ЕГЭ по двум предметам: математике и информатике. Школьник также одержал победу в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2017 и 2018 годах. Артем Хапов трижды становился призером заключительного этапа олимпиады по технологии. Кирилл Лисаев – победитель всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники».