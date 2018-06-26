|Строительство моста через Которосль в Ярославле вступило в завершающую стадию. Ведется укладка верхнего слоя асфальта. Работы будут завершены уже сегодня.
– Все основные работы непосредственно на мостовой конструкции завершены. Уже смонтированы и подключены мачты освещения, заканчивается монтаж перильного ограждения, – сказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Сейчас все усилия подрядчик направляет на обустройство подъездных путей к мосту.
Со стороны Комсомольской площади осталось оборудовать тротуары и уложить асфальт. С Мышкинского проезда ведутся работы по уплотнению насыпи. Затем подрядчик должен будет выполнить укладку слоя щебня и произвести асфальтовые работы. В настоящее время на объекте работает порядка 15 единиц техники.
Движение по мосту будет открыто в ближайшее время.
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вчера, 17:45
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