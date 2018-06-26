Сегодня Ярославская областная Дума сразу в двух чтениях приняла закон «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярославской области».



– Проект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля», – пояснил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Закон позволит повысить эффективность проверочных мероприятий, которые проводят органы местного самоуправления.



Раньше порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярославской области регулировался постановлением Правительства области от 18.02.2015 № 150-п.



Новый правовой акт устанавливает необходимость согласования органами местного самоуправления ежегодных планов проведения мероприятий по контролю за использованием участков. Это необходимо для синхронизации проверок.



Кроме того, в законе уточняются основания для проведения внеплановых проверок и конкретизируется порядок уведомления об их проведении.



В 2016 году органами местного самоуправления было организовано 198 проверок использования земельных участков общей площадью 20 га. В 2017 году проведено уже 2 279 контрольных мероприятия, включая плановые рейдовые осмотры. Проверками и осмотрами охвачены 2 767 земельных участков, общей площадью более 16 тыс. га.



В 2018 году органами местного самоуправления планируется проверить использование 1400 земельных участков общей площадью более 19 тыс. га.