​26 июня в Государственной Думе Федерального собрания РФ состоялась V Всероссийская Конференция «Юные техники и изобретатели». Участие в ней приняла ярославская делегация – победители регионального этапа, проходившего в марте этого года на базе «Кванториума».



– Развитие технического и естественно-научного творчества в системе дополнительного образования является очень важной задачей, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Внедрение новых технологий требует формирования у детей интересов и компетентностей в этих направлениях. Следовательно, мы создаем условия для занятий ребят, их самореализации, предоставляем возможности для научно-исследовательской, изобретательской, проектной деятельности. И всегда рады, когда результатом этой работы становится участие наших ребят в мероприятиях всероссийского уровня.



В составе делегации – воспитанники детского технопарка «Кванториум», ярославского Центра детско-юношеского технического творчества», ученики ярославского лицея № 86 и школы поселка Ярославка Ярославского муниципального района.



Среди проектов, направленных для участия в конференции – инструменты для устройства бортика из цементно-песчаного раствора, автономный контроллер дистанционного мониторинга и управления и даже огородный маркер, который позволяет выполнять разметку при формировании грядок и посадочных бороздок для укладки семян.



Воспитанники «Кванториума» Дмитрий Шевелев и Александр Росляков представили свое изобретение – автономный бот для подводной съемки. Изобретение включает в себя два модуля: парусный тримаран с ветросолнечной электростанцией и подводный бот.



В рамках V Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели» ребята получили подарки и дипломы победителей регионального этапа, пообщались с представителями вузов: МГСУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МАИ, побывали в парке «Зарядье». Их педагоги и наставники обсудили программы поддержки научно-технического творчества среди детей и молодежи на заседании круглого стола, организованного Комитетом по образованию и науке Государственной Думы.