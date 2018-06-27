​В Ярославской области приступила к работе съемочная группа телевизионной программы «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым, выходящей в эфир на телеканале «Россия 1». Цель съемок – создание видеопаспортов детей-сирот, проживающих в детских домах региона.



– Видеопаспорт ребенка – «живая» анкета, которая размещается на сайте «Усыновите.ру», где потенциальные родители имеют возможность не только ознакомиться с данными о ребенке, но и увидеть, услышать его, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Проект по созданию видеопаспортов детей-сирот успешно работает на территории региона с 2012 года. На сегодня создано 105 видеопаспортов. 69 детей, для которых были созданы видеопаспорта, обрели семью.



Для участия в создании видеопаспортов отбираются трудно устраиваемые в семьи дети: старше 10 лет, а также из многодетных семей, устройство которых в семью согласно действующему законодательству возможно только всех вместе. Соответственно, в проект попадают те детские дома, в которых воспитываются такие дети.



В течение недели будут проведены съемки для видеопаспортов братьев и сестер в Ярославле, Рыбинске и Ростовском районе.



В соответствии с законодательством и в целях устройства детей в семьи информация о них размещена в Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Однако на настоящий момент на территории Ярославской области нет кандидатов в родители, готовых взять в свою семью сразу трех-четырех детей.



Справка



На территории Ярославской области в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к сфере образования, в настоящее время воспитываются 420 детей-сирот.