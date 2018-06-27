​Ансамбль Карякинского училища в Рыбинске включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия выявленных памятников истории и культуры. Объект был построен в начале XX века. В 1992 году от южного флигеля, построенного в 1901 – 1903 годах, остался один фундамент. В северном флигеле в настоящее время располагается Рыбинский противотуберкулезный диспансер.



– По результатам государственной историко-культурной экспертизы ансамбль Карякинского училища с парком отнесен к категории объектов культурного наследия местного значения, – сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – На данный момент мы формируем охранное обязательство для дальнейшего направления собственнику. Всего на территории региона порядка трех тысяч выявленных объектов культурного наследия, департамент продолжает работу по включению их в Единый государственный реестр. Мы активно работаем в данном направлении, так как это дает возможность сохранить объекты.



История этого ансамбля и парка в его составе начинается в 1901 году. Тогда казанский купец 1-й гильдии Василий Карякин обратился в городскую Думу с предложением выстроить за свой счет здание для второго городского училища. В составе комплекса с самого начала планировались не только здания, но и сад с беседкой и фонтаном. Предложение было принято, и Карякину предоставили право выбора места. Далее весь этот комплекс был принят на содержание города, а в 1907 училищу было присвоено имя его строителя.



Гордостью сада был пруд с небольшой лагуной, между которыми был переброшен каменный мостик с чугунной ажурной решеткой, через него шла центральная аллея. В здании Карякинского училища расположилась средняя школа имени Плеханова.



В конце 1930-х годов саду было присвоено имя И.В. Мичурина. В годы войны сад сильно пострадал. На территории комплекса были вырыты бомбоубежища. Во время войны здание училища использовалось в качестве госпиталя, а после войны в нем был размещен туберкулезный диспансер.



В 50-е годы в саду были построены аттракционы, оборудованы детские площадки, статуи сказочных героев. С 1966 года сад является памятником садово-паркового искусства. К этому времени аттракционы и скульптура в парке уже отсутствовали.