​22 июля в центре спорта и отдыха «Демино» в Рыбинском районе пройдет пятый всероссийский семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноSport».



Участники представят новинки технических видов: авто- и мотоспорта, квадротриала, картинга, самолетного, планерного, парашютного, авиа- и судомодельного спорта, а также дрон-рейсинга и воздухоплавания.



– Всероссийский семейный фестиваль «ТехноSport» становится местом рождения мальчишеской мечты. На одной площадке можно увидеть практически все технические виды спорта, – отмечает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – «ТехноSport» – интересный туристический проект, который привлекает и российских, и иностранных гостей, неравнодушных к активному отдыху.



Зрители увидят показательные выступления и гонки на автомоделях, выставку необычных велосипедов из музея «Самокатъ». Гости смогут также пострелять из лука, запустить большого воздушного змея и принять участие в радиоигре «Охота на лис». Для детей будет организована интерактивная площадка с играми и мастер-классами.



Вход на фестиваль – свободный. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://texnosport.jimdo.com