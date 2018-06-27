|22 июля в центре спорта и отдыха «Демино» в Рыбинском районе пройдет пятый всероссийский семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноSport».
Участники представят новинки технических видов: авто- и мотоспорта, квадротриала, картинга, самолетного, планерного, парашютного, авиа- и судомодельного спорта, а также дрон-рейсинга и воздухоплавания.
– Всероссийский семейный фестиваль «ТехноSport» становится местом рождения мальчишеской мечты. На одной площадке можно увидеть практически все технические виды спорта, – отмечает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – «ТехноSport» – интересный туристический проект, который привлекает и российских, и иностранных гостей, неравнодушных к активному отдыху.
Зрители увидят показательные выступления и гонки на автомоделях, выставку необычных велосипедов из музея «Самокатъ». Гости смогут также пострелять из лука, запустить большого воздушного змея и принять участие в радиоигре «Охота на лис». Для детей будет организована интерактивная площадка с играми и мастер-классами.
Вход на фестиваль – свободный. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://texnosport.jimdo.com
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